Жительница Карелии обратилась к Александру Бастрыкину за помощью

Женщина пожаловалась, что живет в аварийном жилье, а новое ей не предоставляют Жительница Карелии написала в приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте», где поделилась своей проблемой: ее семье не дают благоустроенное жилье, несмотря на многочисленные обращения.