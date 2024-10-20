Жительница Карелии обратилась к Александру Бастрыкину за помощью

Женщина пожаловалась, что живет в аварийном жилье, а новое ей не предоставляют Жительница Карелии написала в приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте», где поделилась своей проблемой: ее семье не дают благоустроенное жилье, несмотря на многочисленные обращения.
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