Экс-игрок Пономарев заявил, что ЦСКА не хватило физики в матче с "Динамо"

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев объяснил поражение армейского клуба от столичного "Динамо" (2:3) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проблемами с распределением сил по ходу встречи.
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