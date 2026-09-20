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Явка на выборах в ХМАО превысила 50%

К 12:00 третьего дня голосования явка на выборах в ХМАО составила 52,44%. К этому времени проголосовали 604 175 человек, сообщили в окружном избиркоме.

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