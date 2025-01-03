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Мераб заявил, что мог завершить карьеру в 23 года: «У меня был рекорд 1-2, как я мог победить в UFC?»

«В 2014 году я думал, если я проигрываю в Ring of Combat с рекордом 1-2, как я смогу выиграть в UFC? Но я тогда сказал себе, что продолжу драться, даже если буду проигрывать.

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