Агроном Терентьев назвал идеальный, но недооцененный овощ для посадок июля

Агроном Денис Терентьев подсказал отличную идею для июльской посадки - кольраби. Этот овощ идеально вписывается в ритм дачного сезона: его можно подсеивать партиями с начала июля и вплоть до середины августа, заполняя освободившиеся после ранних культур уголки грядки.