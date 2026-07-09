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Аргументы и Факты

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Агроном Терентьев назвал идеальный, но недооцененный овощ для посадок июля

Агроном Терентьев назвал идеальный, но недооцененный овощ для посадок июля

Агроном Денис Терентьев подсказал отличную идею для июльской посадки - кольраби. Этот овощ идеально вписывается в ритм дачного сезона: его можно подсеивать партиями с начала июля и вплоть до середины августа, заполняя освободившиеся после ранних культур уголки грядки.

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