Брюссель разрешит Украине тратить деньги ЕС на покупку вооружений у Британии Евросоюз разрешит Киеву тратить выделенные странами объединения деньги на приобре.
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Брюссель разрешит Украине тратить деньги ЕС на покупку вооружений у Британии Евросоюз разрешит Киеву тратить выделенные странами объединения деньги на приобре.
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