Израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска

С тех пор как Сирия оказалась ослабленной гражданской войной, разразившейся в стране в 2011 году, соседний Израиль периодически безнаказанно нарушает воздушное пространство этой арабской страны и наносит удары по различным объектам на её территории.
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