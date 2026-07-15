В Челябинске введен локальный карантин по бешенству в Советском районе

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении локального карантина по бешенству. Речь идет о территории, прилегающей к дому № 38 по Октябрьской улице в поселке Смолино, неблагополучной также считается зона в радиусе двух километров от этого места.
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