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В Челябинске введен локальный карантин по бешенству в Советском районе

В Челябинске введен локальный карантин по бешенству в Советском районе

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении локального карантина по бешенству. Речь идет о территории, прилегающей к дому № 38 по Октябрьской улице в поселке Смолино, неблагополучной также считается зона в радиусе двух километров от этого места.

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