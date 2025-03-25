Семейная ипотека будет доступна в восьми городах Алтайского края, но "есть нюанс"

Попасть в программу могут лишь дома на "вторичке", построенные не более чем 20 лет назад Восемь алтайских городов вошли в перечень, где с 1 апреля этого года станет доступна семейная ипотека для покупки жилья на вторичном рынке.
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