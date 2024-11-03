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Новости Тамбова

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МЧС предупредило тамбовчан о сильном снеге и гололедице 4 ноября

МЧС предупредило тамбовчан о сильном снеге и гололедице 4 ноября

МЧС предупредило жителей Тамбовской области о комплексе неблагоприятных погодных явлений. В связи с выходом очередного активного циклона 4 ноября ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильный снег (7-10 мм), установление временного снежного покрова высотой 4-7 см, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами гололедица.

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