Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его успехи

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его вклад в успехи страны и развитие стратегического партнерства с Россией.
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Да какие там успехи Если только по деторождению впереди планеты всей Да по отправке в Россию криминального контингента .Таджиков в РФ больше чем в самой Таджикии.