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Царьград

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Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его успехи

Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его успехи

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его вклад в успехи страны и развитие стратегического партнерства с Россией.

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