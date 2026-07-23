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Царьград

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Пленный: командование ВСУ отмывало деньги на "виртуальных позициях"

Пленный: командование ВСУ отмывало деньги на "виртуальных позициях"

Замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, рассказал, что руководство отправляло солдат в пустые ямы вместо окопов, а отчётность велась на компьютерах.

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