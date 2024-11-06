Татарстанда температура -5 градуска кадәр төшә

Татарстанда чәршәмбе, 6 ноябрьдә (ТР Конституциясе көне), көндез урыны белән бераз кар явачак. ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе фаразыннан күренгәнчә, көнбатыштан һәм төньяк-көнбатыштан секундына 6-11 метр тизлектә җил исә, урыны белән аның тизлеге секундына 14 метрга кадәр көчәя.
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