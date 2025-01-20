За ночь над шестью регионами России сбили 31 украинский БПЛА

Минувшей ночью российские военнослужащие уничтожили 31 украинский беспилотник. БПЛА были перехвачены в небе над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областью и над территорией Республики Татарстан.
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