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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подъяпольский о высоком месте «Лады»: «А почему она должна внизу быть? Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться»

«Лада» идет на 4-м месте в Восточной конференции, набрав 50 очков. – За счет чего «Лада» так высоко забралась? – А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос (улыбается).

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