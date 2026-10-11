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Аргументы недели

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Палестинские флаги и горящие автобусы: почему Брюссель не может сдержать уличные беспорядки с участием мигрантов

Палестинские флаги и горящие автобусы: почему Брюссель не может сдержать уличные беспорядки с участием мигрантов

То, что начиналось во Франции как локальные волнения вокруг условий в системе образования, стремительно мутировало в полномасштабный кросс-граничный кризис.

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