«Решит проблему «Гераней»: канадский стартап показал миниатюрную зенитную ракету Канадский стартап North Vector Dynamics объявил о создании миниатюрной высокоточной упра.
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«Решит проблему «Гераней»: канадский стартап показал миниатюрную зенитную ракету Канадский стартап North Vector Dynamics объявил о создании миниатюрной высокоточной упра.
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