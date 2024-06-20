Бывший аким Мангистау Нурлан Ногаев получил новую должность

Нурлан Ногаев получил новую должность, сообщает пресс-служба Акорды. "Указом главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане", – говорится в сообщении.
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