Авария в состоянии опьянения: подробности смерти Лены Миро в США

Скандальный блогер ушла из жизни в апреле прошлого года. Лена Миро жила в США Социальные сетиЕще весной прошлого года в СМИ попала информация о том, что блогер Лена Миро ушла из жизни после ДТП и комы, но только недавно журналисты нашли весомые подтверждения трагедии.