"Дерзкие события в Краснодаре". Силовикам нужно развязать руки

Особенно это касается госслужащих.Все приложения созданы с функциями отслеживания, почему мы не создаем свои прогоаммы? Особенно это касается госслужащих, им нужно быть вдвойне осторожными. Кажется враг за океаном решил расправляться со всеми по одиночке

виктор матвеев

Это соплежуйство и идиотское мы не такие культивируется на самом верху начиная с президента, мало того что сами ничего не делают так еще и вяжут руки силовикам, и это во время войны.