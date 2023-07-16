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"Дерзкие события в Краснодаре". Силовикам нужно развязать руки

"Дерзкие события в Краснодаре". Силовикам нужно развязать руки

Буду писать аккуратно – платформа может ругаться. Дерзкие события на днях произошли в Краснодаре. Не стало Станислава Ржицкого – бывшего командира подлодки "Краснодар".

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Комментарии
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Светлана Петрова
Особенно это касается госслужащих.Все приложения созданы с функциями отслеживания, почему мы не создаем свои прогоаммы? Особенно это касается госслужащих, им нужно быть вдвойне осторожными. Кажется враг за океаном решил расправляться со всеми по одиночке
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15 час.
виктор матвеев
Это соплежуйство и идиотское мы не такие культивируется на самом верху начиная с президента, мало того что сами ничего не делают так еще и вяжут руки силовикам, и это во время войны.
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13 час.

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