Дипломат раскрыла цель безэкипажных катеров для Украины

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что для реализации каких целей Украины использует западные безэкипажные катера.
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