Земля ускоряется или это всего лишь иллюзия? Что такое резонанс Шумана и как он влияет на восприятие времени Ирина ВальковаВ последние годы всё больше людей жалуются на ощущение того, что время будто бы ускользает сквозь пальцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии