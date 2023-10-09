Испустил дух за границей: умерла звезда "Сватов"

До российского информационного пространства не сразу дошли печальные вести. Оказалось, что несколько дней назад оборвался земной путь популярного актера, звезды нашумевшего телесериала "Сваты" Альваро Карканье.
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