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Испустил дух за границей: умерла звезда "Сватов"

Испустил дух за границей: умерла звезда "Сватов"

До российского информационного пространства не сразу дошли печальные вести. Оказалось, что несколько дней назад оборвался земной путь популярного актера, звезды нашумевшего телесериала "Сваты" Альваро Карканье.

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