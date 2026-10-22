Первый канал возродил "Фабрику звезд", начав кастинги для музыкантов 16–25 лет. Ведущая Яна Чурикова показала, как проводится отбор.
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