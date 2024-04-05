«Известия» показали последствия паводков в Самарской области

Помимо южной части Сибири от весенних паводков пострадало Поволжье: так, например, в Самарской области спасателям пришлось вызволять из затопленных деревень не только местных жителей, но и домашних животных.
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