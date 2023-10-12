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Политолог о переходе митрополита Тихона в Крым: «Это связано с геополитической обстановкой»

Политолог о переходе митрополита Тихона в Крым: «Это связано с геополитической обстановкой»

Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии. Его освободили от должности главы Псковской митрополии, сообщили по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви.

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