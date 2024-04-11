Lamborghini представила прощальный Huracan с V10

Тираж ограниченной серии Huracan STJ (Super Trofeo Jota) составит всего 10 экземпляров. За основу взяли трековый Huracan STO и улучшили его: были установлены дополнительные аэродинамические элементы, в подвеске появились гоночные регулируемые амортизаторы, а кузов украсили эксклюзивной ливреей.