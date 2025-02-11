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Позитив для оптимистов

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Дзержинск — наш, Белоусов достал генералов НАТО, Россия без мигрантов: что будет дальше

Дзержинск — наш, Белоусов достал генералов НАТО, Россия без мигрантов: что будет дальше

Раскрыты подробности операции Вооруженных сил России, позволившей установить контроль над всей территорией Дзержинска (украинское название — Торецк), мощный удар ВС РФ по убежищу западных генералов в Харькове, новый приказ президента России Владимира Путина по мигрантам — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. Меркель призналась, что Минские соглашения нужны были для перевооружения Украины, для постройки фортификационных сооружений. Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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23 час.
Алекс Сэм
Выслать всех чурок без всяких медосмотров!
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19 час.
ТГ
Татьяна Гусева
События последних лет показали, что, практически, все вокруг нас - обыкновенные фашисты, которые просто хотят отнять у нас всё, что есть в нашей стране ценой наших смертей. Поэтому, у нас выход один: вооружаться.
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7 час.
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