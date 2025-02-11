Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. Меркель призналась, что Минские соглашения нужны были для перевооружения Украины, для постройки фортификационных сооружений. Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.

ТГ

Татьяна Гусева

События последних лет показали, что, практически, все вокруг нас - обыкновенные фашисты, которые просто хотят отнять у нас всё, что есть в нашей стране ценой наших смертей. Поэтому, у нас выход один: вооружаться.