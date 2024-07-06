Украина требует от МОК аннулировать приглашение девяти россиян на Олимпиаду

Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором требуют сокращения списка атлетов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Парижа-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии