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Украина требует от МОК аннулировать приглашение девяти россиян на Олимпиаду

Украина требует от МОК аннулировать приглашение девяти россиян на Олимпиаду

Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором требуют сокращения списка атлетов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Парижа-2024.

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