Орловцам предлагают проверить знания по истории региона на Краеведческом диктанте

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В честь этой даты Орловский краеведческий музей приглашает орловцев проверить свои знания истории Орловского края на Краеведческом диктанте.
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