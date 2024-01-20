Украина не получит от Соединенных Штатов помощи, которая необходима для выживания киевского режима. Об этом рассказал отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
Экс-разведчик Риттер: Киев не получит от США помощи, которая позволит ей выжить
Комментарии
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Надежда
Фашингтону нет дела до какого-то там народа Украины. Для бандитов-завоевателей американского континента хохлы-те же индейцы. которых не жаль, даже если их шут истребит под ноль! Поэтому вооружение дадут, в этом не должно быть сомнений, а вот на остальное, скажут, что больше нет...
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13 час.
аг
александр град
А что на самом деле? Пиндосы врут, жар загребают привлекая страны Запада к своей миссии изуверов с привлечением поставок и наращиванием вооружений от их Украине. Вот такая старая песня… Что творится на Ближнем востоке, в Йемене. Нет конца и края горячим конфликтам.
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9 час.
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