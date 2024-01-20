Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Сепп
    Эти выходцы из непонятно каких земель считают, что они и там, и тут — хозяева жизни. Русские для них здесь — второй и...Всех участников б...
  • Василий
    Юристка - однозначно глупая баба, ни чего не понимающая в юриспруденции. Кот "ехал" по билету хозяина, о чем безуслов...Юрист Комагина ра...
  • Svetlana Yamashkina
    кот ехал по билету. В обязанности этой тупой и бессердечной самки примата разве не входит проверять при посадке билет...В РЖД поменяют пр...

Экс-разведчик Риттер: Киев не получит от США помощи, которая позволит ей выжить

Экс-разведчик Риттер: Киев не получит от США помощи, которая позволит ей выжить

Украина не получит от Соединенных Штатов помощи, которая необходима для выживания киевского режима. Об этом рассказал отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Фашингтону нет дела до какого-то там народа Украины. Для бандитов-завоевателей американского континента хохлы-те же индейцы. которых не жаль, даже если их шут истребит под ноль! Поэтому вооружение дадут, в этом не должно быть сомнений, а вот на остальное, скажут, что больше нет...
Ответить
13 час.
аг
александр град
А что на самом деле? Пиндосы врут, жар загребают привлекая страны Запада к своей миссии изуверов с привлечением поставок и наращиванием вооружений от их Украине. Вот такая старая песня… Что творится на Ближнем востоке, в Йемене. Нет конца и края горячим конфликтам.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх