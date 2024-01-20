Экс-разведчик Риттер: Киев не получит от США помощи, которая позволит ей выжить

Надежда

Фашингтону нет дела до какого-то там народа Украины. Для бандитов-завоевателей американского континента хохлы-те же индейцы. которых не жаль, даже если их шут истребит под ноль! Поэтому вооружение дадут, в этом не должно быть сомнений, а вот на остальное, скажут, что больше нет...