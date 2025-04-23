Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского

Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что не оскорбляла «анонимного» журналиста одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины (ВСУ), а дала отпор ложной пропаганде.

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