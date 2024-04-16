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  • Владимир Акулов
    Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ...Теперь понятно - неме...Европа против Рос...
  • Валерий Матускин
    Ему не дадут командовать - он не будет воевать "аккуратно и осторожненько" как требует руководство страны.Что ждет известно...
  • Евгений Саваровский
    Вот такого генерала и в министры обороны России, пусть дальше командует.Что ждет известно...

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 апреля 2024 года: Почему Славянск вреден французам, на что обиделся глава СБУ и зачем Кулеба подлизывается к Варшаве

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