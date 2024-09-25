Грозит невидимой угрозой: ученые всего мира бьют тревогу из-за грибковых инфекций

Международное сообщество учёных бьёт тревогу по поводу роста грибковых инфекций, которые, несмотря на свою серьёзность, часто остаются вне поля зрения медиков и властей, сообщает “Медиапоток” В своём открытом письме, опубликованном в авторитетном медицинском журнале Lancet, исследователи из Великобритании и Нидерландов выразили обеспокоенность недостаточным вниманием к этой проблеме.