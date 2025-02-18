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Эксперт назвал среднюю зарплату таксиста в Москве

Эксперт назвал среднюю зарплату таксиста в Москве

Водители такси в Москве в среднем в месяц зарабатывают 60–100 тыс. рублей. Об этом 17 февраля рассказал заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

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