Эксперт назвал среднюю зарплату таксиста в Москве

Водители такси в Москве в среднем в месяц зарабатывают 60–100 тыс. рублей. Об этом 17 февраля рассказал заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
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