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Тедеев про 2:0: «Было тяжело, но «Акрон» справился с прессингом. Не дали «Ростову» использовать сильные стороны» 

— Мы заслуженно победили — было тяжело, но мы справились с прессингом. В последние минут 20 было особенно сложно.

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