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Царьград

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"Хватит радоваться ударам по Одессе": Враг копит ракеты для мощного залпа по России?

"Хватит радоваться ударам по Одессе": Враг копит ракеты для мощного залпа по России?

Удары по Одессе стали интенсивнее, горят порты, склады и резервуары с топливом. Морской трафик сократился, но не остановлен.

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