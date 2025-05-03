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Теневой гороскоп

Теневой гороскоп

Знаете ли вы, что кроме известного вам знака зодиака, под которым вы родились, у вас есть еще один астрологический знак, раскрывающий скрытые темные стороны вашей натуры? В древности многие народы, в том числе греки, верили в это и считали теневой гороскоп не менее важным, чем обычный - зодиакальный.

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