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Антон Шипулин: «Обнуление сроков – это не то, как позиционируют многие СМИ, что Путин у нас будет вечно. Мы даем шанс людям сделать выбор в 2024 году»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин поделился мнением о поправках в Конституцию и обнулении сроков президента Владимира Путина.

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