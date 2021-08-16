Хазин сказал, когда Путин примет судьбоносное для России решение

События в миреПолитикаХазин сказал, когда Путин примет судьбоносное для России решение Социально-экономическая ситуация в России вынуждает президента страны Владимира Путина идти на кардинальные шаги.Вернуться к статье1611НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir Lioubimcev"Тонул - топор сулил. Вытащили - и топорища жалко".виктор масляевпо-моему, Путин не может принимать правильные решенияVladimir LioubimcevОн принимает правильные решения, которые нужны правящей элите. У народа же другие желания. Вот и додумывают за Путина то, чего хотели бы сами. НО... увы... НЕ ДАНО!!виктор масляевправильные это когда в интересах только всего народаVladimir LioubimcevВот именно... Но этого нет. Каждый день только новые поборы для всего народа вводят.Ваша СветлостьВроде взрослый мужчина этот Хазин, а всё в доброго барина верит... Ничего Путин менять не будет, не для этого поставлен, он гарант от олигархии, это их интересы он блюдёт неукоснительно!SamariumСложившаяся в настоящее время социально-экономическая ситуация в стране более не может продолжаться....Изменения неизбежны...Хотелось бы думать, что это будут позитивные изменения....Сергей СычевТипа вы только за едросов проголосуйте, а уж потом Путин примет...Nikolay StepanovПравительству надо "правильно выражать то, что думают и чувствуют массы". В. И. Ленин. И вот здесь пока тупик.Аркадий ЦыгановРазболтанная чиновничья элита, и обесправленный народ - прямой путь в инферно.Леший ДремучийПридворный лизоблюд хазин опять наивных дурней морочит "честным" и "мудрым" Путиным. Ну, за те триллионы долларов, что кремлекооператив высосал из России за 30 лет, могут не одну тысячу таких хазиных-соловьев и прочих скабеевых содержать в своре.Наиль БакировВесь смысл написанного - вы только проголосуйте за ЕР осенью , а там уж , мы уж...наобещаем вам пуще прежнего !!!Юрий Кушнаревхазин минимум 3 года вангует на эту тему.Ну а что,ещё лет 10 можно прокукаректь,а там хоть и не рассветайЕБЕлена Бреслова"Свежо" предание, да верится с трудом...СергейВВасилийВ огороде бузина - а в Киеве дядька. "Социально-экономическая ситуация в России вынуждает президента страны Владимира Путина идти на кардинальные шаги." - позвольте, а кто автор этой ситуации, неужели это мифические темные силы?Комментировать
Свежие комментарии