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Хазин сказал, когда Путин примет судьбоносное для России решение

Хазин сказал, когда Путин примет судьбоносное для России решение

Социально-экономическая ситуация в России вынуждает президента страны Владимира Путина идти на кардинальные шаги.

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Vladimir Lioubimcev
"Тонул - топор сулил. Вытащили - и топорища жалко".
виктор масляев
по-моему, Путин не может принимать правильные решения
Vladimir Lioubimcev
Он принимает правильные решения, которые нужны правящей элите. У народа же другие желания. Вот и додумывают за Путина то, чего хотели бы сами. НО... увы... НЕ ДАНО!!
виктор масляев
правильные это когда в интересах только всего народа
Vladimir Lioubimcev
Вот именно... Но этого нет. Каждый день только новые поборы для всего народа вводят.
Ваша Светлость
Вроде взрослый мужчина этот Хазин, а всё в доброго барина верит... Ничего Путин менять не будет, не для этого поставлен, он гарант от олигархии, это их интересы он блюдёт неукоснительно!
Samarium
Сложившаяся в настоящее время социально-экономическая ситуация в стране более не может продолжаться....Изменения неизбежны...Хотелось бы думать, что это будут позитивные изменения....
Сергей Сычев
Типа вы только за едросов проголосуйте, а уж потом Путин примет...
Nikolay Stepanov
Правительству надо "правильно выражать то, что думают и чувствуют массы". В. И. Ленин. И вот здесь пока тупик.
Аркадий Цыганов
Разболтанная чиновничья элита, и обесправленный народ - прямой путь в инферно.
Леший Дремучий
Придворный лизоблюд хазин опять наивных дурней морочит "честным" и "мудрым" Путиным. Ну, за те триллионы долларов, что кремлекооператив высосал из России за 30 лет, могут не одну тысячу таких хазиных-соловьев и прочих скабеевых содержать в своре.
Наиль Бакиров
Весь смысл написанного - вы только проголосуйте за ЕР осенью , а там уж , мы уж...наобещаем вам пуще прежнего !!!
Юрий Кушнарев
хазин минимум 3 года вангует на эту тему.Ну а что,ещё лет 10 можно прокукаректь,а там хоть и не рассветай
Елена Бреслова
"Свежо" предание, да верится с трудом...
Сергей
Василий
В огороде бузина - а в Киеве дядька. "Социально-экономическая ситуация в России вынуждает президента страны Владимира Путина идти на кардинальные шаги." - позвольте, а кто автор этой ситуации, неужели это мифические темные силы?

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