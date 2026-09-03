Путин: экономику России опасно накачивать деньгами, это повлияет на инфляцию

Накачка российской экономики деньгами — это опасный путь, который повлияет на инфляцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию ведет «Газета.
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