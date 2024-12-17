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    Их проно здесь, таких! Поэтому даже не берутся контролирующие органы перепроверять "честных" мигрантов. Поскольку ОБА...Жена киргиза расс...
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"Как провернуть этот фарш обратно?": Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех

"Как провернуть этот фарш обратно?": Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех

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Комментарии
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Chilipeper
Что за глупый вопрос &quot;Что делать?&quot; с теми, кто уже учится. Тем более собирать комиссию, проверять знание языка и пройденного материала. Не знаешь - до свидания. В первую очередь для тех, у кого нет гражданства. Для тех, кого есть - очередь вторая. Прошерстить детсады также. Только не по языку, а по гражданству. И проверить уплату налогов. Не платил - доучиваешься, ходишь в сад, лечишься платно. Для неграждан вообще ВСЁ должно быть платно. Сильно платно. Для граждан по рождению и для тех, у кого гражданство приобретенное, права должны быть разные. По крайней мере лет на 5 после приобретения.
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