Песков высказался о контактах Путина и Эрдогана

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при необходимости могут согласовать за считанные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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