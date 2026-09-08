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Воронежские новости

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Гусев сообщил об отступлении опасности от муниципалитетов Воронежской области

Гусев сообщил об отступлении опасности от муниципалитетов Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что небо очистилось от вражеских дронов, но общая беспилотная угроза остается актуальной.

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