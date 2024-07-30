Посольство выпустило предупреждение для находящихся в Венесуэле россиян

Посольство России в Венесуэле выпустило предупреждение для находящихся в стране россиян. «Посольство рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу», — говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России со ссылкой на посольство.