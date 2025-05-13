Наш район Южноп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш район Южнопортовый

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    "...члены их семей, включая родителей несовершеннолетних детей".                    Это как?Собянин объяснил,...
  • Traveller
    А про период Великой Отечественнойт расскажут?В медиацентре на ...
  • Ирина Трифонова
    Еще одна"патриотка" выслуживается, чтобы уцелетьИрина Апексимова ...

Центры «Моя работа» и «Моя карьера» приглашают жителей ЮВАО на бесплатные тренинги в мае

В мае центры «Моя карьера» и «Моя работа» приглашают москвичей на бесплатные мероприятия — они будут направлены на развитие навыков, необходимых как для успешного трудоустройства и карьерного роста и для создания собственного дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх