Пять россиян подхватили COVID-19 во время отдыха на Пхукете

Российские туристы, находящиеся в Таиланде, сообщили о симптомах, таких как ломота в теле, высокая температура и головные боли.
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