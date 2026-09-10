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Газета.ру

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Пять россиян подхватили COVID-19 во время отдыха на Пхукете

Пять россиян подхватили COVID-19 во время отдыха на Пхукете

Российские туристы, находящиеся в Таиланде, сообщили о симптомах, таких как ломота в теле, высокая температура и головные боли.

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