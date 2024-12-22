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«Барселона» проиграла 3 домашних матча в Ла Лиге кряду впервые с 1987 года

«Барселона» проиграла 3 домашних матча в Ла Лиге кряду впервые с 1987 года

В субботу, 21 декабря, состоялся матч 18-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Атлетико».В субботу, 21 декабря, состоялся матч 18-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Атлетико».

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