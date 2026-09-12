Водитель китайского кроссовера погиб под фурой «Монетки» в Новосибирском районе

Вчера 11 сентября поздно вечером, около 22:30, на автодороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
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