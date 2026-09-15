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Регионы России

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Трое школьников госпитализированы после угона автомобиля и ДТП на Сахалине

Трое школьников госпитализированы после угона автомобиля и ДТП на Сахалине

Инцидент произошёл ночью: 13-летний подросток, воспользовавшись отсутствием родителей, взял ключи от автомобиля Toyota Mark II и вместе с двумя друзьями, 14 и 15 лет, отправился кататься по городу.

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